Niet enkel zin om te koersen: Roodhooft geeft drie redenen waarom Van der Poel start in Le Samyn

Mathieu van der Poel zorgt nu al voor een van de verrassingen van het voorjaar door dinsdag aan de start te komen in Le Samyn. Volgens ploegleider Christoph Roodhooft zijn daar meerdere redenen voor.

Pas volgende week in Tirreno-Adriatico zou Mathieu van der Poel aan zijn seizoen op de weg beginnen, maar de Nederlander verrast iedereen door dinsdag al aan de start te komen in de Ename Samyn Classic.

En dat heeft meerdere redenen. "Aanvankelijk zou Mathieu deze week nog in Spanje trainen. Maar net nu geven ze verschrikkelijk slecht weer in die regio. Langer daar blijven had weinig zin", zegt ploegleider Christoph Roodhooft bij Het Nieuwsblad.

In Calpe wordt het deze week zo'n 17 graden, maar is er iedere dag kans op regen. In België wordt het dinsdag maar elf graden, maar zal de zon wel volop schijnen. Een eerste reden voor Van der Poel om naar België af te zakken.

Van der Poel kan nog eens naar huis

Een tweede reden is het uitvallen van Lars Boven afgelopen donderdag, waardoor er een plek vrij kwam in de selectie. Van der Poel had zelf al aangegeven dat hij wilde koersen en dus staat hij dinsdag aan de start.

Ten derde geeft het Van der Poel de kans om nog eens thuis te zijn. "Daar keek hij echt naar uit", zegt Roodhooft. De dag na zijn vakantie is Van der Poel op hoogtestage vertrokken, waardoor hij al een maand niet meer thuis is geweest.