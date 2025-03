Ondanks sterke Magnier en Merlier: Lefevere kijkt naar Evenepoel voor de Ronde van Vlaanderen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Soudal Quick-Step is goed aan de klassiekers begonnen, met onder meer een tweede plaats van Paul Magnier in de Omloop Het Nieuwsblad. Toch kijkt Patrick Lefevere voor de toekomst ook naar Remco Evenepoel.

De voorbije jaren was het vaak ver zoeken naar renners van Soudal Quick-Step tijdens de klassiekers. Vooral in de topkoersen zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix had de ploeg van Lefevere het moeilijk.

Ondanks de sterke start van Paul Magnier en ook Tim Merlier die steeds beter wordt in de klassiekers, vreest Patrick Lefevere toch. "Met fenomenen als Van der Poel, Van Aert en Pogacar is het absoluut niet eenvoudig", zegt hij bij RTBF.

Tot enkele jaren geleden kon de ploeg van Lefevere vertrouwen op zijn collectieve kracht, maar als Van der Poel of Pogacar al aanvallen op 80 kilometer van de streep, dan is de hele tactiek van Soudal Quick-Step meteen onderuit gehaald.

Lefevere ziet Evenepoel de Ronde van Vlaanderen winnen

Bij Soudal Quick-Step ziet Lefevere maar één renner die dat ook kan, namelijk Remco Evenepoel. "We missen Remco, ik ben ervan overtuigd dat als hij zou besluiten om de Ronde van Vlaanderen te rijden, hij absoluut in staat zou zijn om die te winnen", stelt Lefevere.

"Maar nu zijn zijn grote doelen de grote rondes." Evenepoel won in 2022 al de Vuelta en werd vorig jaar derde in de Tour. Dit jaar focust Evenepoel opnieuw op de Tour, waarin hij opnieuw het podium ambieert.