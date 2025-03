Roodhooft maakt één iets heel duidelijk over Mathieu van der Poel: "Uitgesloten"

Mathieu van der Poel komt dinsdag aan de start in de Ename Samyn Classic, zijn eerste koers van het jaar. Verder zou er echter niet aan zijn programma worden gesleuteld.

“Dingen onderweg aanpassen of bijsturen wordt soms als een gebrek aan professionalisme gezien, terwijl het heel vaak het omgekeerde is. Zolang je het maar doordacht doet", zei teammanager Philip Roodhooft onlangs bij Het Nieuwsblad.

De keuze van Van der Poel om onverwacht nog de Ename Samyn Classic aan zijn programma toe te voegen was dus wel doordacht. De voormalige wereldkampioen had al aangegeven dat hij zin had om te koersen.

Volgens ploegleider Christoph Roodhooft is de conditie van Van der Poel nog groeiende, in topvorm is hij nog niet. Maar Van der Poel is wel al in orde en had er goesting in. "Wat leuk om te horen was", stelt Roodhooft.

Geen Strade Bianche voor Van der Poel

Dinsdag rijdt Van der Poel dus Le Samyn, maar verder wordt er niets gewijzigd aan zijn programma. Tirreno-Adriatico wordt de tweede wedstrijd van het seizoen, daarna focust Van der Poel op Milaan-Sanremo.

Het gerucht dat Van der Poel zaterdag ook aan de start zou staan van de Strade Bianche, wat Karl Vannieuwkerke zondagavond verspreidde, klopt niet. Volgens Roodhooft is dat namelijk "uitgesloten".