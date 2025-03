Twijfel als drijfveer? Michel Wuyts ziet andere verklaring voor keuze van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel staat verrassend aan de start van de Ename Samyn Classic. Sven Vanthourenhout en Michel Wuyts zoeken naar redenen voor plotse beslissing van de voormalige wereldkampioen.

Voor Mathieu van der Poel begint het seizoen zes dagen eerder met de Ename Samyn Classic. De Nederlander zou volgende week maandag normaal aan zijn seizoen beginnen in Tirreno-Adriatico, maar komt nu toch eerder aan de start.

Volgens Van der Poel zelf kriebelt het gewoon om te koersen, een maand na het WK veldrijden. "Hij zal gewoon klaar zijn om in competitie te treden", zegt Sven Vanthourenhout in de de podcast Wuyts & Vlaeminck.

"Hij heeft er een lang trainingsblok op zitten en houdt gewoon van competitie, ook al koerst hij niet heel veel." Van der Poel heeft dit voorjaar slechts een tiental koersdag gepland, maar wil dit nog een extra koers toevoegen aan zijn programma.

Wil Van der Poel inhaalbeweging maken?

Michel Wuyts ziet echter nog een andere verklaring over de plotse beslissing van Mathieu van der Poel. "Hij is wat ziekjes geweest na z'n skireis, hé. Misschien is hij er toch niet helemaal gerust in", stelt Wuyts.

"Want ziek worden, betekent achterstand oplopen. En dat is een mottig gevoel naar de grote koersen toe. Hij wil op deze manier een inhaalbeweging maken om zijn lijf weer op niveau te brengen", denkt Wuyts.