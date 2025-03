Zorgt toprenner voor problemen bij de ploeg van Tadej Pogacar? "Hij wil de ster zijn van de ploeg"

UAE Team Emirates-XRG heeft heel wat toppers in zijn ploeg, met onder meer wereldkampioen Tadej Pogacar. Maar ook andere toptalenten willen een stevig woordje meespreken.

Er is niet alleen Tadej Pogacar bij UAE Team Emirates, maar ook heel wat andere toppers zoals Adam Yates, Brandon McNulty, Joao Almeida, Isaac Del Toro, Pablo Torres, Jan Christen en Jhonatan Narvaez.

Maar ook Juan Ayuso rijdt er nog altijd rond. De Spanjaard werd in 2022 op zijn 19de meteen derde in de Vuelta, in 2023 werd hij vierde. Vorig jaar reed Ayuso voor het eerst de Tour, maar in de 13de etappe moest hij opgeven.

Ayuso niet op de goede plaats in UAE?

De Spanjaard liet zich in die Tour wel negatief opwerken door niet op kop te willen rijden voor zijn kopman Tadej Pogacar. "Hij heeft laten zien dat hij een sterke wielrenner is, maar soms twijfel ik aan zijn temperament", zegt Robbie McEwen bij Eurosport.

"Hij wil de ster van zijn team zijn, maar misschien zit hij daarvoor niet in het juiste team." Dat kan misschien wel een probleem zijn voor Ayuso, want hij ligt nog onder contract tot eind 2028 bij UAE Team Emirates-XRG.

"Er zijn een aantal goede jonge renners, maar ik heb nog niet de volgende superster gezien die schouder aan schouder met Pogacar, Evenepoel en Vingegaard zal staan", zegt McEwen. Hij ziet het dus niet in Ayuso.