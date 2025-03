Michel Wuyts komt met opvallende mening over Wout van Aert: "Hij is té populair"

Het verwachtingspatroon rond Wout van Aert was opnieuw bijzonder groot voor het openingsweekend. Zijn die verwachtingen niet te hoog en is er niet te veel idolatrie?

Na zijn tweede plaats in de tijdrit in de Ronde van de Algarve werd Wout van Aert meteen als topfavoriet naar voren geschoven voor de Omloop Het Nieuwsblad. Hij zou meteen scoren in de opener van het Vlaamse voorjaar.

Dat gebeurde echter niet. Van Aert moest tevreden zijn met de elfde plaats en kon niet echt overtuigen. Liggen de verwachtingen te hoog voor Van Aert? Michel Wuyts denkt alleszins van wel.

"Hij is te populair. Ik heb het meegemaakt op het podium van de E3 Saxo Classic vorig jaar. Van der Poel kreeg daar een overdonderend applaus, maar toen kwam Van Aert en dat was maal vijf", zegt Wuyts in de podcast Wuyts & Vlaeminck.

Van Aert altijd en overal in de aandacht

"Ik ben ervan overtuigd dat Van Aert, op eender welk podium, een groter applaus zal krijgen dan Evenepoel. Hij is met voorsprong de populairste. Hij is een vedette en atypisch voor Vlaanderen is hij ook als underdog geliefd."

"Als het minder goed gaat, dan wordt hij nog altijd volle bak gesteund, in alle omstandigheden. Van Aert is twee in een en moet daarmee omgaan. Hij zit daar wel mee." Dat denkt ook ex-bondscoach Sven Vanthourenhout.

"Hij is sowieso al heel streng voor zichzelf, hij is iemand die die winnaarsmentaliteit zeker in zich heeft. Dat maakt het allemaal nog moeilijker, bewust of onbewust doen er zich zaken voor die wegen en energie kosten. In dat traject naar de klassiekers kost hem dat energie, daar kun je niet rond."