🎥 Philippe Gilbert gaat gedetailleerd in op mentale moeilijkheid bij Wout van Aert en legt de vinger op de wonde

Philippe Gilbert weet met welke mentale moeilijkheid een renner kan zitten na een val. Wout van Aert geeft de indruk dat hij zijn valpartijen uit 2024 nog niet helemaal achter zich heeft gelaten.

Die mogelijkheid wordt besproken bij RTL sports+. Philippe Gilbert schuift mee aan tafel en trekt het in de breedte. "Het lichaam heeft een geheugen. Er is altijd een blijvende vrees. Er zijn elementen in de wielersport in het algemeen die onvoldoende aandacht krijgen. Het gevoel van zo'n trauma blijft altijd deels bij je", heeft hij het over het psychologische effect van zware valpartijen.

Daar moeten alle ploegen en renners aan de slag mee gaan. "Je moet hieraan werken met psychologen en gespecialiseerde mensen. Ik denk dat er een gebrek is aan steun voor het mentale aspect bij wielrenners." Op dat vlak kan de wielrennerij in zijn geheel nog veel beter doen en moet deze bijstand meer geïmplementeerd zijn.

Knieblessure Van Aert zindert nog na

De vraag is nu in welke mate dat betrekking heeft op Van Aert, die zelf zich wel al enkele jaren bewust is van het belang van mentaal welzijn. Gilbert denkt dat vooral zijn knieblessure, na zijn crashes in de Vuelta, hem parten spelen. "Wout van Aert zit in een situatie waarin hij wel wat vrees heeft. Als je de pedalen ronddraait, ben je constant op de knieën gericht."

"Il y a encore de l'appréhension." - #DLP on revient sur les chutes de Wout Van Aert, et l'impact que cela a encore sur ses performances. 😐 #RTLsports



Dat moet in het geval van Van Aert niet gemakkelijk zijn, denkt Gilbert. "Daar zit een ernstig litteken, hij heeft extra massages gehad aan de knie. Het feit dat hij dat litteken altijd terug te zien krijgt..." Het is best mogelijk dat er op die manier een hoop negatieve gevoelens terug naar boven komen. "Ik denk dat hij geen zin heeft om die val opnieuw te beleven."

Van Aert nog niet aan einde van proces

Wout van Aert zegt wel dat hij uitdrukkelijk aan het verwerken van die valpartijen gewerkt heeft de voorbije winter, maar misschien staat hij nog niet aan het einde van dat proces.