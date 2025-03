Belgische Katrijn De Clercq loopt zware blessures op na stevige val in Le Samyn

Voor Katrijn De Clercq (23) zit het klassieke voorjaar er zo goed als zeker op. De Belgische renster viel zwaar in de Ename Samyn Classic en liep daarbij zware blessures op.

Op 35 kilometer van de streep liep het grondig fout voor Katrijn De Clercq in de Ename Samyn Classic voor vrouwen. De Belgische renster van Lotto kwam vooraan in het peloton bijzonder zwaar ten val.

Met bloed aan de mond was het duidelijk dat er sprake was van een stevige blessure bij De Clercq. Dat werd later ook bevestigd door Lotto, dat met een medische update kwam over De Clercq.

"Katrijn De Clercq raakte betrokken bij een zware valpartij in Le Samyn des Dames", schrijft de ploeg op haar sociale media. "Ze liep een gebroken kin en gebroken pink op aan het voorval en verstuikte haar knie."

"Na een bezoek aan het ziekenhuis bleek dat ze geen hersenschudding heeft opgelopen. We wensen haar een spoedig herstel", besluit de ploeg nog. De Clercq mag wel een streep trekken door haar klassieke voorjaar.

Vorig jaar deed De Clercq het goed in enkele klassiekers die eindigden op een sprint. Zo werd ze elfde in de Classic Brugge-De Panne en werd ze ook negende in de Scheldeprijs. In Gent-Wevelgem werd De Clercq 40ste.