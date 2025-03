Sven Vanthourenhout vindt het geen tijd van paniek maar is wel scherp en stelt een prangende vraag over Wout van Aert

Sven Vanthourenhout kent Wout van Aert al heel lang. Hij is dus goed geplaatst om te bepalen wat het gemiste openingsweekend van Van Aert betekent.

Het Vlaamse openingsweekend was zowel voor Van Aert als voor zijn ploeg een teleurstelling. Wat moeten ze daar nu mee? "Zeker niet panikeren", aldus Vanthourenhout in de podcast Wuyts & Vlaeminck. "Dat is een gouden regel. Dat het niet goed was, daar kan je ook niet rond. Als je naar de collectiviteit die ze de voorgaande jaren hadden in het openingsweekend: die was er totaal niet. Er zat geen lijn in."

De klasse van een renner als Van Aert kwam er ook niet helemaal uit. "Er waren een aantal individuele flitsen, maar die brachten dan ook niet wat ze normaal zouden doen. Acties van Wout van Aert brengen normaal meer schade op dan wat ze nu hebben gedaan. Het is ook niet dramatisch, maar dit gaat ze wel scherp houden."

Verwerkingsproces van Van Aert

Zouden al zijn tegenslagen uit 2024 al volledig verwerkt zijn? "Ik vind het logisch dat wat hij meegemaakt heeft, gevolgen heeft gekend. Dat hij de limieten niet meer opzoekt, snap ik ook. Ze werken daar ongetwijfeld aan bij Visma-Lease a Bike. Ze laten niets aan het toeval over. De vraag is natuurlijk: wat is het resultaat? Wordt het terug zoals het twee-drie jaar geleden was of gaat er altijd een rem op zitten?"

Twee zaken spelen mee. "Zowel het menselijke - er zijn renners voorbij de 30 die zich bewust zijn van hun bestaan met kinderen - als zijn geschiedenis kunnen zijn gevolgen hebben. Ik merkte in de Algarve wel dat er werk is aan het zelfvertrouwen. Aan rotondes vijf-zes plaatsen verliezen in aanloop naar de sprints: dat is niet Wout van Aert. Het openingsweekend is voor mij toch anders en liegt ook niet."

Probleem Van Aert ligt niet enkel aan positionering

Van Aert gaf zelf ook aan dat het aan de benen lag. "Op sommige plekken zat hij gewoon veel te ver en dat had weinig met positioneren te maken. Dat had gewoon te maken met zijn gevoel. Hij kreeg situaties niet echt rechtgetrokken in zijn eentje, wat hij normaal gezien kan doen. Als hij voelt dat ze collectief tekort schieten, kan hij schakelen en zit hij wel waar hij moet zitten. Dat gebeurde niet."