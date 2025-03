Bakelants dient Museeuw van antwoord: "Hij neemt een loopje met de waarheid"

Johan Museeuw heeft zijn zinnen gezet op een deelname aan het WK gravel. De inmiddels 59-jarige Museeuw werd aangestoken door een uitspraak van Jan Bakelants.

In april 2004, bijna 21 jaar geleden, zette Johan Museeuw een punt achter zijn carrière. Toch zit Museeuw nog altijd veel op de fiets. Volgens zijn Strava-account heeft Museeuw dit jaar al bijna 3.500 kilometer op de teller, hij vertoeft deze week in Italië op de grindwegen van de Strade Bianche.

En dat allemaal met één doel in zijn achterhoofd: het WK gravel eind september. "Ik ga me inderdaad proberen te kwalificeren voor het WK gravel", zei Museeuw onlangs bij Radio 2. "Ik ga terug wat competitie doen."

Museeuw wil doel maken van WK gravel

"Het is vorig jaar gegroeid met het wereldkampioenschap in Leuven. Ik zag wat oudere mensen zoals ik competitie rijden en ik dacht: misschien moet ik dat ook wel een keer doen. Ik vind de gravelhype leuk. Het is een familie, met de dag ervoor een leuke barbecue met kampvuur."

"Jan Bakelants zegt dat ik het niet kan. Dat triggert mij wel om het toch te proberen. Ik noem het The Last Dance." Al zette Bakelants dat wel recht in Wielerclub Wattage. "Johan neemt hier een loopje met de waarheid."

"Ik heb hem gezegd dat hij een jaar te laat is, omdat het WK gravel in Nice bergop loopt en dus te lastig is." In Zuid-Frankrijk zou normaal het WK gravel worden gereden dit jaar, maar Nice heeft zich teruggetrokken. Waar het WK gravel wel zal worden gereden, dat is voorlopig nog niet duidelijk.