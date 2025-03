Patrick Lefevere laat van zich horen nadat hij nacht in het ziekenhuis doorbracht

Na een nacht in het ziekenhuis voelde Patrick Lefevere zich donderdagochtend al beter, maar toch werden er nog een aantal onderzoeken uitgevoerd om te achterhalen waarom Lefevere onwel was geworden op restaurant.

Die onderzoeken zijn intussen afgelopen en Lefevere heeft het Maria Middelares-ziekenhuis mogen verlaten. Er zou niets verontrustend aan het licht zijn gekomen, maar Lefevere wordt de komende weken nog verder opgevolgd.

Op zijn sociale media heeft Lefevere nu ook zelf gereageerd. "Bedankt voor alle lieve berichten en steun! Ik voel me veel beter en ben blij dat ik vanavond het ziekenhuis mag verlaten", schrijft Lefevere op zijn sociale media.

Sinds anderhalve maand is Lefevere geen CEO meer van Soudal Quick-Step, maar bij VTM Nieuws vertelde Lefevere onlangs dat hij "nog minder slaapt dan vroeger". Van een rustig pensioen is voorlopig dus weinig sprake.

Lefevere was in februari onder meer aanwezig in de Verenigde Arabische Emiraten tijdens de UAE Tour. Vorige week was Lefevere er ook bij op het persmoment daags voor de Omloop Het Nieuwsblad en op de start in Gent.

Thank you for all the kind messages and support! I’m feeling much better and happy to be leaving the hospital tonight. 🙏