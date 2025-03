Waar komt toptalent Paul Magnier ineens vandaan? De Wolf en Boonen houden zich niet in over ontdekker

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Soudal Quick-Step heeft met Paul Magnier (20) opnieuw een goudhaantje in handen. Hoe is een talentvolle Fransman bij de Belgische ploeg terechtgekomen?

Paul Magnier rijgt de ereplaatsen dit seizoen aan elkaar, in elke koersdag waar hij dit seizoen over de streep reed eindigde Magnier dit seizoen al op het podium. In de Omloop Het Nieuwsblad en de Ename Samyn Classic werd hij telkens tweede.

Soudal Quick-Step haalde Magnier eind 2023 weg bij Trinity Racing, een Britse continentale ploeg. In 2022 en 2021 reed Magnier bij het onbekende Franse clubteam Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme.

De Wolf en Boonen lovend over ontdekker van Magnier

Hoe is de jonge Fransman op de radar gekomen van Soudal Quick-Step? Dirk De Wolf legde zijn oor te luister bij Patrick Lefevere. "Die eer is volledig voor Johan Molly, die eerder ook al Mas en Alaphilippe had ontdekt", zegt De Wolf bij Wielerclub Wattage.

"Drie jaar geleden zat Magnier nog in het mountainbiken en had hij klierkoorst, waardoor hij wilde stoppen met koersen. Johan Molly heeft zich daar dan achter gezet. Hij is dé Belgische wielerscout die talenten, onder meer uit Frankrijk, gaat halen."

"Hij heeft echt een goudklompje gevonden." Ook Tom Boonen is lovend over Molly. "Dat is de man met het beste oog voor jong talent die ook gekend heb." Zo kwam Magnier dus bij Soudal Quick-Step terecht, waar hij nog een contract heeft tot eind 2026.