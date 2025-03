"Ben ik echt wereldnieuws?" Patrick Lefevere doet met kwinkslag het relaas van hachelijke avond

Na een nacht in het ziekenhuis voelde Patrick Lefevere zich donderdagochtend al beter, maar toch werden er nog een aantal onderzoeken uitgevoerd om te achterhalen waarom Lefevere onwel was geworden op restaurant.

Die onderzoeken zijn intussen afgelopen en Lefevere heeft het Maria Middelares-ziekenhuis ondertussen al even mogen verlaten. Er zou niets verontrustend aan het licht zijn gekomen.

Thank you for all the kind messages and support! I’m feeling much better and happy to be leaving the hospital tonight. 🙏