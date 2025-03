Hallucinant verhaal van renner die werd aangevallen op training: "Ze reden me klem en sloegen in mijn gezicht"

Hallucinant verhaal vanuit Italië. Daar is een renner op training aangevallen door onverlaten. Hij zal dit weekend wel van start gaan in ons land, maar zal dat dus met de nodige pijn moeten doen na het voorval van afgelopen woensdag.

De 26-jarige Italiaan Luca Colnaghi rijdt dit weekend in ons land de GP Criquelion zaterdag en GP Monseré zondag. Deze week heeft de renner wel de nodige blessures opgelopen, waardoor hij dat met de nodige pijn zal moeten gaan doen.

De Italiaan van VF Bardiani CSF Falzané werd woensdag op training namelijk ... aangevallen. Samen met zijn broer Andrea Colnaghi was hij een trainingsrit aan het afwerken aan het Comomeer. En toen liep het volledig verkeerd.

De renners werden namelijk aangevallen door twee mannen. "Ik wil mijn weekend niet laten verpesten door twee criminelen, maar ik zal sowieso nog pijn hebben", klinkt het onder meer bij Tuttobiciweb.

Klemgereden

“Mijn broer en ik kwamen een man op een motor tegen die op zoek was naar problemen. Hij wilde me van de baan rijden, maar we konden hem tegenhouden. Daarna keerde ik terug omdat ik mijn koptelefoon kwijt was."

"De man op de motor was ook teruggekeerd met een tweede persoon erbij. Ze reden me klem, sprongen van de motor, pakten me van achteren vast en sloegen me in mijn gezicht", aldus nog Colnaghi.