Sterke man team Mathieu van der Poel reageert na stevige domper: "Dankbaarheid is groter"

Er is werk aan de winkel bij het zo succesvolle Alpecin-Deceuninck. Eén van de sponsors van de ploeg haakt af als naamsponsor. En dus zullen de sterke mannen op zoek moeten gaan naar een opvolger, al maken ze zich voorlopig niet al te druk.

Alpecin-Deceuninck was ook weer prima aan het seizoen begonnen: het was de beste ploeg uit het openingsweekend, bekroond met de zege van Philipsen in Kuurne. Van der Poel won een paar dagen later Le Samyn.

Einde als naamsponsor

Deceuninck stopt aan het einde van 2025 als naamsponsor. Dat heeft het bedrijf vrijdag aangekondigd in een persbericht. De West-Vlaamse producent van ramen en deuren in pvc keert de wielerploeg wel niet helemaal de rug toe.

Deceuninck blijft aan de wielerformatie verbonden als één van de shirtsponsors maar zet dus wel een stapje terug. "De succesvolle samenwerking heeft voor het bedrijf de gewenste resultaten op vlak van naamsbekendheid opgeleverd", geeft Francis Van Eeckhout, de uitvoerend voorzitter van Deceuninck, aan.

Dankbaarheid

Philip Roodhooft, algemeen manager van het wielerteam, heeft ondertussen gereageerd bij Sporza: "De dankbaarheid voor het engagement van hun kant is veel groter dan de teleurstelling om de beslissing een stap terug te zetten."

"Uiteraard creëert dit een uitdaging voor ons als team, maar we zijn tijdig op de hoogte gebracht en we stellen alles in het werk om opnieuw een solide tweede naampartner aan te trekken."