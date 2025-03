Alpecin-Deceuninck krijgt slecht nieuws te horen van één van zijn belangrijkste sponsors

Er is werk aan de winkel bij het zo succesvolle Alpecin-Deceuninck. Eén van de sponsors van de ploeg haakt af als naamsponsor.

Het is opvallend dat dit soort nieuws gemeld wordt bij één van de beter presterende teams uit het peloton. De voorbije jaren werden vele successen geboekt, onder meer met Mathieu van der Poel. Alpecin-Deceuninck was ook weer prima aan het seizoen begonnen: het was de beste ploeg uit het openingsweekend, bekroond met de zege van Philipsen in Kuurne. Van der Poel won een paar dagen later Le Samyn.

Belga meldt nu dat Deceuninck aan het einde van 2025 stopt als naamsponsor. Dat heeft het bedrijf vrijdag aangekondigd. De West-Vlaamse producent van ramen en deuren in pvc keert de wielerploeg wel niet helemaal de rug toe. Deceuninck blijft aan de wielerformatie verbonden als één van de shirtsponsors maar zet dus wel een stapje terug.

Tweede aanpassing bij Deceuninck

In 2026 zal Alpecin-Deceuninck dus voor het eerst in vijf jaar van naam veranderen. Voor de vorige naamsverandering heette de mannenploeg Alpecin-Fenix. Voor Deceuninck is het de tweede keer dat het zijn engagement ten opzichte van de wielerwereld aanpast. Het werd in 2019 hoofdsponsor van Deceuninck Quick-Step, maar vertrok eind 2021 bij die ploeg.

Voor de vrouwenploeg Fenix-Deceuninck zal volgend jaar overigens hetzelfde gelden als voor de mannenploeg Alpecin-Deceuninck. Bij de dames blijft Deceuninck actief als shirtsponsor maar zal het ook niet langer één van de naamsponsors zijn. Ook bij de vrouwen dringt zich dus een naamsverandering op aan het einde van het wielerjaar.

Roodhoofts op zoek naar nieuwe sponsor

Christoph en Philip Roodhooft kunnen de komende maanden dus op zoek naar een nieuwe titelsponsor voor hun ploegen.