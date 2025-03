Toch maar opletten in deze klassiekers: entourage van concurrent heeft plannetje bedacht om Mathieu van der Poel te kloppen

Mathieu van der Poel maakte al één keer het zegegebaar: zijn concurrenten willen dat in de klassiekers niet zien gebeuren. Om een behoorlijke kans te maken, moeten er dan wel wat plannetjes uitgetekend worden.

Dat hebben ze bij de entourage van Filippo Ganna wel gedaan. De Italiaan wil zich nog meer toeleggen op de weg en dat zou zijn kansen in de klassiekers moeten verbeteren. Zeker in Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix zal hij één van de outsiders zijn. Mathieu van der Poel zal in deze koersen weer één van de grote favorieten zijn, aangezien hij ze al op zijn palmares heeft staan.

Ganna werd in 2023 al een keer tweede in Sanremo. Wat heeft hij daar van geleerd? "Moeilijk te zeggen", aldus trainer Dario Coni bij BICI.Pro. "Hij heeft zeker veel geleerd omdat hij zich kon meten met de besten ter wereld. Ik denk dat we het pas op de dag van Milaan-San Remo zullen weten. In twee jaar tijd zijn de materialen geëvolueerd. Ik denk dat hij 32 mm tubeless zal gebruiken. Dit zal hij na de verkenning beslissen."

Trainer Ganna hamert op goede positie op Cipressa

De materiaalkeuze is dus van belang. Parcourskennis is dat evenzeer. "Het belangrijkste punt is de voet van de Cipressa. Het meest fundamentele is om je in de eerste posities te bevinden wanneer het peloton de Cipressa op rijdt. Anders wordt het heel moeilijk om te herstellen, gezien de snelheid waar die klim mee wordt opgereden."

Tot daar Milaan-San Remo. In Parijs-Roubaix moet Ganna zich nog meer bewijzen en daar zal hij naast Van der Poel ook ene Tadej Pogacar tegenkomen. Dat maakt de zaken er allemaal niet makkelijker op. Al bekijkt Coni het anders. "Hij zou zeker nog een tegenstander zijn om in de gaten te houden, maar mogelijk ook een extra bondgenoot."

Pogacar mogelijke bondgenoot in Parijs-Roubaix

Pogacar een bondgenoot? Daar hoort toch een extra woordje uitleg bij. "Ja, want bij een zoveelste aanval van een andere renner, kan hij een belangrijke extra man zijn die helpt bij de achtervolging."