Toch ook positief nieuws: de broers Roodhooft zullen de woorden van aanwinst bij Alpecin-Deceuninck héél graag horen

De broers Roodhooft zijn er nog altijd mee bezig om Alpecin-Deceuninck te versterken. Een aanwinst dit jaar zou de 22-jarige Gal Glivar moeten zijn.

Tenminste, dat zou hij moeten worden. Hij is natuurlijk nog heel erg jong. De broers Roodhooft zouden hem niet naar de hoofdmacht van Alpecin-Deceuninck gehaald hebben als ze niet enorm in hem zouden geloven. De Sloveen werd weggeplukt uit het opleidingsteam van UAE en was bij de ploeg van Pogacar al even als stagiair aan de slag in 2023.

De ambitieuze Glivar is met enorm veel gretigheid begonnen aan zijn avontuur bij Alpecin-Deceuninck. "Mijn ambitie op korte termijn is een goede start maken in de WorldTour, maar op lange termijn wil ik grote wedstrijden winnen en meedoen aan de Tour de France", verkondigt hij zonder omwegen tijdens een gesprek met In De Leiderstrui.

Alpecin-Deceuninck zijn favoriete ploeg

Wat de Roodhoofts zeker zullen appreciëren, is dat Alpecin blijkbaar al het favoriete team van Glivar was, zelfs voor zijn overstap. "Alpecin-Deceuninck was mijn favoriete ploeg, door de wedstrijden die ze hebben gewonnen en de manier waarop. Dat was al het geval toen ik zelf nog bij de opleidingsploeg van UAE koerste, dus ik ben heel blij dat ik er nu voor rijd."

De koersstijl die ze bij zijn nieuwe ploeg hanteren, ligt hem erg goed. "Ze rijden altijd aanvallend, dat is iets wat erg bij me past." Glivar moet zich op profniveau nog echt bewijzen maar heeft bij Alpecin-Deceuninck toch al de nodige wedstrijdkilometers opgedaan door deel te nemen aan koersen als de Tour Down Under en de Ronde van de Algarve.

Aan de zijde van Van der Poel

Het explosieve type staat zaterdag ook aan de start van Strade Bianche en rijdt vanaf maandag aan de zijde van Mathieu van der Poel in de Tirreno-Adriatico. Eerder vandaag raakte bekend dat Deceuninck eind 2025 stopt als naamsponsor, maar met de vlote integratie van Glivar is er dus ook nog positief nieuws te melden.