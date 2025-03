Brengt vertrek van Deceuninck de ploeg in gevaar? Philip Roodhooft geeft duidelijk antwoord

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De broers Roodhooft moeten op zoek naar een nieuwe naamsponsor, wat Deceuninck stopt er eind dit jaar mee. Echt geldnood is er niet, maar er moet wel een nieuwe sponsor gevonden worden.

Eind dit jaar stopt Deceuninck, dat sinds 2022 op de trui staat bij de mannen- en vrouwenploeg van de broers Roodhooft, als tweede naamsponsor. De ploeg moet dan ook op zoek naar een alternatief, al nuanceert Philip Roodhooft ook.

De broers Roodhooft hebben onder meer door het veldrijden heel veel secondaire sponsors aan boord "Wij zijn goed in het afsluiten van deals met niet-naamsponsors, om me zo uit te drukken", zegt Philip Roodhooft bij Het Nieuwsblad.

Impact van vertrek Deceuninck voor broers Roodhooft

Zo zijn ze niet voor honderd of zestig procent afhankelijk van één sponsor, terwijl dat bij andere ploegen wel het geval kan zijn. Al zorgt het vertrek van Deceuninck wel nog altijd voor een daling van het budget van zo'n 25% tot 30%.

Dat blijft nog altijd een stevige impact. "Wij staan als organisatie niet ineens op omvallen, maar er moet wel vervanging komen. Dat is duidelijk", zegt Roodhooft duidelijk. En het zal deze keer ook moeten komen van een sponsor buiten de ploeg.

Een sponsor die al aanwezig is en meer wil investeren, dat ziet Roodhooft niet gebeuren. "Ik zou heel verrast zijn mocht iemand zijn vinger opsteken", aldus Roodhooft. "En ik mag zeggen dat ik me in die zaken niet rap laat verrassen."