Ex-winnaar Tiesj Benoot was niet in de Strade Bianche en legt uit waarom: "Heel spijtig, maar ..."

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tiesj Benoot is een ex-winnaar van de Strade Bianche. Hij was er echter niet bij in de editie van 2025. De Belg van Visma - Lease a Bike kiest dit jaar voor een ander parcours en mikt vooral op de Vlaamse klassiekers. Onder het motto: kiezen is verliezen?

Wout van Aert mikt dit jaar op de Vlaamse klassiekers en paste daardoor voor de Strade Bianche. En dat heeft ook Tiesj Benoot beslist. Volgens hem was de keuze vrij snel gemaakt om er dit jaar niet aan de start te staan. Geen Strade Van Aert, Benoot en Kelderman zijn op dit moment op Spaanse hoogte te vinden en de Belgen mikken op andere doelen in het voorjaar. "Het is dezelfde planning als vorig jaar. Toen keerden we ook terug twee dagen voor de E3 Saxo Classic." "Ik vind het heel spijtig dat ik niet aan de start sta. We zijn hier op hoogtestage voor de Vlaamse klassiekers en daar sta ik volledig achter", aldus Benoot in gesprek met Sporza. Kiezen is verliezen "Maar kiezen is verliezen. Als er één wedstrijd is waarvan ik het spijtig vind dat ik ze mis, is het Strade Bianche. Het is een keuze die we samen hebben gemaakt om daarna zo goed mogelijk te zijn." De Belg gaf wel aan met onder meer van Aert te zullen kijken naar de Strade op televisie. De ex-winnaar zal misschien een van de komende jaren nog wel eens terugkomen naar Siena.