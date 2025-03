Het duel waar iedereen zat op te wachten: leermeesteres versus leerlinge levert spektakel op in Siena

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky was niet aanwezig in de Strade Bianche. En dus kregen we iemand anders die haar op de erelijst zou gaan opvolgen. Het werd een zeer spannende editie, waarbij het duimen en vingers aflikken bleek.

Katarzyna Niewiadoma was vorig jaar in de Strade Bianche nog een ontroostbare nummer vier. Een jaartje later wilde ze als tourwinnares komen schitteren op de Italiaanse grindwegen. Maar andermaal liep het volledig verkeerd.

Op vijftig kilometer van het einde viel ze op een erg slecht moment en zo was het voor haar einde race. Ondertussen was het Pauline Ferrand-Prévot die indruk maakte voorin, waardoor er een elitegroep zich kon afscheiden.

Labous met berenwerk

In de achtervolging was er bijzonder veel goed werk van Juliette Labous voor FDJ-Suez en topfavoriete Demi Vollering. Uiteindelijk kregen we het duel waar iedereen zat op te wachten.

In de afdaling van Le Tolfe ging Van der Breggen aan, waarop enkel Labous en Vollering de overstap nog konden maken. Voor Labous was het werk op dat moment gedaan en dus kregen we de twee Nederlandse die samen richting Siena mochten rijden.

Dan toch hét duel in Siena

Leerling tegen leermeester. Van der Breggen is na drie jaar zonder koersen helemaal terug en legde Vollering het vuur méér dan aan de schenen. In een sprint met twee in de straten van Siena stond er uiteindelijk geen maat op Vollering, die heel makkelijk wegsprintte bij de rest. Ferrand-Prévot werd uiteindelijk derde op meer dan een minuut.