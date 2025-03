🎥 Brute pech voor Tourwinnares: rare val op slecht moment

Katarzyna Niewiadoma was vorig jaar in de Strade Bianche nog een ontroostbare nummer vier. Een jaartje later wilde ze als tourwinnares komen schitteren op de Italiaanse grindwegen. Maar andermaal liep het volledig verkeerd.

Katarzyna Niewiadoma zat goed en wel in de elitegroep en reed vrij makkelijk mee, maar op zo'n vijftig kilometer van het einde liep het verkeerd voor de Poolse tourwinnares.

Ze ging onderuit in een bocht en daardoor was het einde verhaal voor haar wat betreft de winstkansen in deze Strade Bianche. Na haar vierde plaats vorig jaar alweer een teleurstellend resultaat voor de Poolse.

Disastro ai -50: caduta di Katarzyna Niewiadoma che non rientrerà 😭 #StradeBianche

"Een valpartij. De kopvrouw van Canyon SRAM ligt erbij. Dit is een belangrijk moment in de koers. De tourwinnares moet geholpen worden", aldus Ruben Van Gucht tegen Sporza.

Heel slecht moment

"Het is een heel slecht moment. Alles is verbrokkeld en dus is dit echt geen goed moment, vlak voor een nieuwe strook. Het was een zwenk vanuit de binnenbocht naar de buitenbocht. Spijtig."

"Hier ligt de gevallen tourwinnares. En dat is wat je dan krijgt, de andere ploegen gaan meteen voluit." Ine Beyen pikte in: "Die weten het natuurlijk." En zo zal Katarzyna Niewiadoma alweer geen Strade Bianche winnen. In 2026 mogelijk een nieuwe kans voor haar.