Jenno Berckmoes weet eindelijk wat er aan de hand is en treurt: "Met pijn in het hart"

Geen Jenno Berckmoes bij Lotto in de Strade Bianche. De revelatie van vorig jaar reed nog maar één koers dit jaar en ligt sinds januari in de lappenmand.

Op 26 januari reed Jenno Berckmoes met de Classica Valenciana zijn enige koers van het jaar. Daarin werd hij 18de, maar sindsdien reed Berckmoes dus geen enkele koers meer. De oorzaak was niet makkelijk om te achterhalen.

Berckmoes voelde zich steeds leeg en had telkens het gevoel dat hij een hongerklop had. Echt ziek is Berckmoes nooit geweest, maar alle energie vloeide steeds weg uit zijn lichaam. Onderzoeken leverden niet meteen een diagnose op.

Iets meer dan een week zat Berckmoes niet op zijn fiets, wat verre van ideaal is net voor het klassieke voorjaar. Er zat echter niets anders op. Uiteindelijk bleek een bacterie na een voedselvergiftiging de boosdoener.

Berckmoes zit weer op de fiets

"Een antibioticakuur volgde. Inmiddels ben ik weer aan het trainen. Een twaalftal dagen zit ik al opnieuw op de fiets. Het gaat in de gegeven omstandigheden redelijk goed, maar het is beter om mijn wederoptreden nog even uit te stellen", zegt Berckmoes bij Het Nieuwsblad.

"Om die reden doet het pijn aan het hart dat ik verstek moet geven", gaat Berckmoes verder. Hij mikt nu op Milaan-Sanremo over twee weken. "Leuk was deze noodgedwongen inactiviteit niet, maar ik probeer het van me af te zetten. Dit seizoen zijn er nog veel mooie koersen waarin ik me kan laten opmerken."