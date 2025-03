Cian Uijtdebroeks laat weer van zich horen en heeft een erg opmerkelijke indruk opgedaan van grote rondewinnaar

Het is al een tijdje vrij stil rond Cian Uijtdebroeks maar het Belgische talent laat nog eens van zich horen. Hij hoopt er het beste van te maken in Tirreno-Adriatico.

Dat Cian Uijtdebroeks geruisloos door de eerste maanden van 2025 fietst, betekent niet dat hij al lang niet meer gekoerst heeft. Deze maand heeft hij al twee Franse eendagskoersen gereden, zonder heel erg op te vallen. Voor zijn opvallendste prestaties moeten we wel al terug naar de maand februari en de Ronde van Oman. Uijtdebroeks liet daar enkele ereplaatsen noteren.

Met een rittenkoers en drie eendagskoersen was zijn programma tot dusver aardig gevuld. "Ik heb op dit punt van het seizoen al relatief veel koersdagen in de benen. Die aanpak voelt tot nu toe heel goed. Door koersen te rijden leer je zaken als positioneren en het leiden van een team veel sneller. Aan die zaken hebben we de voorbije periode een hoop aandacht besteed."

Uijtdebroeks gaat voor het klassement

Uijtdebroeks maakt deel uit van de Visma-selectie die zich voor de Tirreno duidelijke doelen heeft gesteld. "We willen met Olav Kooij een rit winnen. Simon Yates en ik hebben een beschermde rol en mogen voor een klassement gaan. Dat sluit direct aan bij mijn persoonlijke doel. Ik wil een zo goed mogelijk klassement rijden en zien hoever ik kan komen. Hopelijk kan ik de lijn van de Ronde van Oman doortrekken."

Uijtdebroeks staat er wat van te kijken dat Yates, toch een ex-winnaar van de Vuelta, zo ontspannen naar koersen kan toeleven. "Simon is een toffe gast, waar ik het heel goed mee kan vinden. Ik denk dat we wel verschillen qua karakter. Hij is heel relaxt in de aanpak van zijn koersen. Ik denk dat we samen een goed duo kunnen vormen en elkaar alleen maar beter maken."

Simon Yates debuteert voor Visma-Lease a Bike

Het zal snel blijken of die opvatting klopt. Simon Yates maakt in de Tirreno-Adriatico immers zijn debuut voor Visma-Lease a Bike.