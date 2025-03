Een heel verrassende kijk op de zaken: "Op dat punt wordt Wout van Aert een betere renner dan Mathieu van der Poel"

De algemene teneur is dat Mathieu van der Poel nog een tikkeltje beter is dan Wout van Aert. Kijk maar naar hun palmares in de klassiekers. Een oud-wielrenner kijkt er toch enigszins op een andere manier naar.

Adam Blythe doet bij TNT Sports zijn bevindingen over de twee kleppers uit de Lage Landen uit de doeken. "Het interessante is dat ik Wout en Mathieu graag samen zie koersen in de klassiekers. Daarna stopt het voor mij. Dan begint het seizoen van de grote ronden en is het een ander verhaal." Zelfs als ze elkaar dan nog tegenkomen, is het toch in een andere context.

In het rondewerk liggen de verhoudingen ook anders. "Op dat punt wordt Wout een betere renner dan Mathieu", komt Blythe verrassend uit de hoek. "Hiermee wil ik geen gebrek aan respect tonen, tegenover allebei. Ik vind Wout gewoon meer een renner voor de Tour de France. Hij kan zoveel beter klimmen dan Mathieu op de langere beklimmingen."

Van Aert completer maar dat werkt niet in zijn voordeel

In de grote ronden komen haast alle aspecten aan het wielrennen naar boven. "Dan krijg je de meer complete wielrenner te zien." De stelling van Blyte komt er dus op neer dat Van Aert een meer completere wielrenner is dan Van der Poel. "Het werkt bijna tegen Wout dat hij datgene heeft dat Mathieu niet heeft", bedenkt de Brit zich.

Het lichte verschil in de verdeling qua aandacht tussen klassiekers en rittenkoersen vertaalt zich ook in de resultaten. Elk detail kan immers de doorslag geven. "Stel dat Wout zich voor 90% toelegt op de klassiekers en 10% op de Tour, dan gaat Mathieu 100% voor de eendagskoersen. Dat is haast het voordeel voor Mathieu."

Van Aert hoopt op groots moment in klassiekers

Afwachten of we een herhaling van dat scenario krijgen in 2025 of Wout van Aert toch ook nog eens zo'n groots moment kan beleven in de klassiekers.