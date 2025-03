Straf! Lance Armstrong pakt uit met een wel héél verregaande uitspraak over Tadej Pogacar

Ook Lance Armstrong heeft met grote ogen gekeken naar de prestatie van Tadej Pogacar in de Strade Bianche. De Amerikaan zou dan ook in bijna alle omstandigheden zijn geld zetten op een zege van Pogacar, als die aan de start staat.

Ondanks de ongelooflijke indruk die Pogacar zaterdag weer maakte op weg naar Siena, vond Armstrong hem vorig jaar nog een tikkeltje meer oppermachtig in de Italiaanse eendagskoers. Dat heeft de ex-renner verkondigd in zijn podcast The Move. "Vorig jaar gaf hij voor de start precies aan waar hij zou gaan aanvallen en hij deed het nog ook."

Het is bijna onmogelijk om nog straffer uit de hoek te komen. "Iedereen wist toen wat er ging gebeuren en toch reed hij nog bij iedereen weg. Dat gebeurde gisteren niet", onderstreept Armstrong fijntjes het verschil tussen de Pogacar van 2025 en die van 2024. "Daarmee wil ik zijn prestatie van gisteren wel op geen enkele manier bagatelliseren."

Armstrong bedenkt fantasie over de wielergoden

Dat zou ook op geen enkele manier kunnen. Voor de zekerheid uit Armstrong nog zijn bewondering op een opmerkelijke wijze. "Pogacar is zo goed. Wat zou er gebeuren als de wielergoden zouden afdalen naar de aarde en zeiden: "Dit is te saai. We geven Pogacar vijf minuten achterstand bij de start." Dan zouden zijn tegenstanders in elk geval wat meer hoop koesteren.

"Dan zou ik mijn geld nóg steeds op Pogacar zetten", doet Armstrong een toch wel heel bijzondere uitspraak. Het is misschien wel een tikkeltje overdreven, want het is nu niet dat de Sloveen vijf minuten bij elkaar fietste ten opzichte van Pidcock. Al zullen we nooit weten hoe groot het verschil was gemaakt als Pogacar niet gevallen was.

'Amerikaanse' bewondering voor Pogacar

Laat ons zeggen dat het een 'Amerikaanse' manier is van Armstrong om zijn respect en bewondering voor Pogacar uit te drukken.