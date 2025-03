Voor Ine Beyen is het nu niet ineens allemaal vergeten en vergeven: "Dat blijft nog even plakken"

De vrouwenkoers laat zich weer op positieve wijze zien, maar Ine Beyen is nog altijd niet vergeten wat ze een week geleden in de Omloop zag. Het heeft tijd nodig om dat een plek te geven.

Verschillende analisten waren na de Omloop voor vrouwen onthutst dat het peloton in de eerste plaats al zo'n grote voorsprong weggaf en daarna nog niet eens de verantwoordelijkheid nam om de kloof met de vluchters dicht te rijden. Dat neemt niet weg dat de aanvalsters, met Lotte Claes op kop, wel hun verdienste hadden. Desalniettemin lieten enkele topteams zich niet van hun beste kant zien.

Voor het imago van het vrouwenwielrennen is het niet te best als zo'n koersgedrag live op televisie wordt getoond. Ook Ine Beyen was snoeihard voor die vertoning. "Het was een snertprestatie van het peloton. Het is niet de reclame die we nodig hebben. Het trok op geen hol", was de oud-wielrenster scherp voor wat ze te zien kreeg.

Omloop nog niet doorgespoeld

Gelukkig heeft het vrouwenwielrennen zich ondertussen herpakt. In de Strade Bianche was het weer volop genieten. Demi Vollering en Anna van der Breggen maakten er een zinderende strijd van. Beyen was in haar analyse bij Sporza vol lof, maar zijn de taferelen uit de Omloop hiermee ook doorgespoeld? "Voor mij niet", is Beyen duidelijk.

"Nog niet", laat ze uitschijnen dat ze het na verloop van tijd wel een plek zal kunnen geven. Alleen moet die tijd haar ook gegund worden. "Toch? Dat blijft nog even plakken." Die desillusie van de Omloop is dus nog niet vergeten, waar het is mooi dat de Strade Bianche voor zo'n opsteker heeft gezorgd. Enig minpuntje langs Belgische kant is dat Lotte Kopecky niet meedeed.

Respect voor keuzes Kopecky

"Hebben we haar nu gemist? We missen haar natuurlijk altijd als we haar niet zien. Je weet natuurlijk wat ze daar kan, maar we moeten haar keuzes respecteren. We gaan nog zoveel genot hebben van Kopecky", voorspelt Beyen.