Ine Beyen kan opeenstapeling van blunders amper geloven en is snoeihard: "Een snertprestatie, het trok op geen hol"

Zelden zal je Ine Beyen zo snoeihard zien of horen uithalen als nu. De opgestapelde blunders tijdens de Omloop voor vrouwen doen dan ook de wenkbrauwen fronsen.

De grote namen gaven de kopgroep dertien minuten cadeau en zo kregen we een heel verrassende ontknoping. "Het was een snertprestatie van het peloton", is Beyen duidelijk bij Sporza. Het geblunder werkte besmettend, want ook vooraan gebeurde vreemde dingen. De Poolse Nerlo loodste met een raar manoeuvre Lotte Claes in een zetel naar de finish.

"Wie begint er nu op een kilometer afstand te sprinten, wetend dat je de snelste gaat zijn in de sprint?" Lotte Claes en het Belgische wielrennen kunnen er maar goed mee zijn. Het is toch vooral de passiviteit van het peloton dat zal nazinderen. "Het is niet de reclame die we nodig hebben", denkt Beyen aan het imago van het vrouwenwielrennen. "Het trok werkelijk op geen hol."

De interviews achteraf deden haar alleen nog maar meer versteld staan. "Lars Boom en Demi Vollering die de verantwoordelijkheid naar SD Worx-Protime schuiven, terwijl Wiebes de schuld bij FDJ legt. Wie moet er op den duur de koers dragen? Wat heeft Boom eigenlijk gedaan tijdens de wedstrijd? Je kan zeggen dat de rensters naar elkaar kijken, maar het zijn de ploegleiders die dat moeten doen."

Het zou logisch geweest zijn dat SD Worx en FDJ jacht gemaakt hadden, maar er zijn nog andere ploegen met boter op het hoofd. Movistar en Fenix-Deceuninck hadden ook een pionnetje kunnen inzetten. Als ze dat nu eens allemaal gedaan hadden, dan was er geen vuiltje aan de lucht. "Er was totaal geen organisatie binnen de ploegen. Ze kijken allemaal naar elkaar."

Beyen vreest ook voor volgende koersen

De vraag is nu of dit grote misverstand meegenomen zal worden naar volgende koersen. "Laat ons hopen van niet. Maar wellicht wel."