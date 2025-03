Zoontje van Tim Merlier en Cameron Vandenbroucke mag zich opmaken voor een volgend cadeautje

Zowel in de koers als privé gaat het Tim Merlier voor de wind. Als beide werelden zich verbinden, is het helemaal het perfecte plaatje.

Daar is nu wel sprake van. Tim Merlier knalde met overmacht naar winst in Le-Perray-en-Yvelines. Zo heeft hij zijn trui van Europees kampioen opnieuw eer aan gedaan. Het mooie is dat hij die trui nu ook even mag inruilen voor een andere trui. Omdat het de openingsetappe was, is Merlier ook de eerste leider in Parijs-Nice. Hij mag dus de gele trui aantrekken.

Tijdens de podiumceremonie na de etappe werd de gele trui reeds bij Merlier om de schouders gedaan. Uiteraard stond hij daar in te blinken. De gele trui is niet de enige prijs die de snelle man van Soudal Quick-Step aan zijn koersprestatie van de dag overhoudt. Hij mag ook het gele pluchen leeuwtje mee naar huis nemen. Dat tafereel kennen we uit de Tour de France.

Merlier kan na ritzege aan zoontje denken

In Parijs-Nice is ASO ook de organisator. De traditie om de gele trui en een leeuwtje te schenken aan de leider in het klassement, wordt dus netjes verder gezet. Daar zal Tim Merlier alleen maar blij mee zijn. De manier waarop hij op het podium het leeuwtje in de armen nam en aankeek, sprak boekdelen. De gedachten aan zijn zoontje zullen niet ver weg geweest zijn.

Daar speelt ook het social mediateam van Soudal Quick-Step op in. "Je gaat mee naar huis om Jules te ontmoeten", was volgens zijn ploeg de gedachte die in Tim Merlier zijn hoofd opkwam. Deze quote wordt dan ook gedeeld als prachtige toevoeging aan de foto. Waar een etappe in Parijs-Nice winnen allemaal niet goed voor is.

Tim Merlier keert niet met lege handen huiswaarts

Cameron Vandenbroucke en zoontje Jules zullen het met veel plezier bekeken hebben. Ze weten al dat Tim niet met lege handen huiswaarts keert.