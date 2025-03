Cian Uijtdebroeks verklapt zijn vreemde aanpak voor Tirreno-Adriatico

Cian Uijtdebroeks rijdt met Tirreno-Adriatico zijn tweede rittenkoers van het jaar. Daarvoor heeft hij er wel een aparte voorbereiding opzitten.

In de Ronde van Oman begon Cian Uijtdebroeks goed met een vijfde plaats in het eindklassement en ook twee keer een notering in de top tien in een rit. Daarnaast reed Uijtdebroeks nog drie eendagskoersen, waarin hij geen potten kon breken.

Vanaf maandag rijdt Uijtdebroeks Tirreno-Adriatico, waar hij vorig jaar zevende werd in het eindklassement. Toen won zijn ploegmaat Jonas Vingegaard, hij is er nu niet bij want de Deen rijdt Parijs-Nice.

Andere aanpak van Uijtdebroeks voor Tirreno-Adriatico

En dus mag Uijtdebroeks zich richten op het eindklassement in Tirreno-Adriatico. "Ik heb de laatste weken hard voor getraind met oog op Tirreno-Adriatico, mijn eerste hoofddoel van het seizoen", zegt Uijtdebroeks bij Wielerflits.

Het parcours is niet helemaal op maat van Uijtdebroeks, maar toch heeft hij er zijn zinnen op gezet. Maar hij heeft zijn voorbereiding wel iets anders aangepakt, omdat hij ook op verschillende parcoursen uit de voeten wil kunnen.

"Ik heb iets meer op explosiviteit getraind, meer krachttraining, dus waarschijnlijk zal ik ook iets zwaarder zijn dan normaal", stelt Uijtdebroeks. Op zich vreemd voor een klimmer, maar het zou dus in zijn voordeel moeten zijn.