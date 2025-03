Jonas Vingegaard is er klaar mee wat Tadej Pogacar betreft: "Stoort me wel"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Visma-Lease a Bike probeert nu al enkele jaren de Tour te winnen met Jonas Vingegaard. De ploeg krijgt wel vaak het verwijt dat het allemaal wat saai is, maar dat weerlegt de Deen nu.

Met twee Tourzeges in 2022 en 2023 en een tweede plaats in 2021 en 2024 stond Jonas Vingegaard de voorbije vier jaar telkens op het podium van de Tour. Al valt de manier van koersen van Visma-Lease a Bike niet bij iedereen in de smaak.

De Nederlandse ploeg krijgt vaak het verwijt dat het allemaal veel te berekend is. Dat in tegenstelling tot de grote concurrent, Tadej Pogacar. De Sloveen krijgt ondanks zijn dominantie in veel koersen nog altijd veel sympathie.

Vingegaard over verschil met Pogacar

"Tadej heeft zijn stijl, ik heb die van mij", zegt Vingegaard bij Het Nieuwsblad. "Maar het stoort me soms wel een beetje als wij als ‘berekend’ worden neergezet." Al snapt Vingegaard ook dat het er zo uit ziet voor de buitenwereld.

Bij Visma-Lease a Bike wordt er vaak over een plan gesproken voor etappes. Vingegaard benadrukt echter dat er ook wel nog dingen op intuïtie gebeuren. Onder meer in de etappe naar de Marie Blanque in 2023 was dat het geval.

Toen was het plan om alleen maar te volgen en niet aan te vallen. "Maar uiteindelijk voelden we dat Pogacar op zijn limiet zat en hebben we alles omgegooid." Vingegaard viel aan en smeerde Pogacar meer dan een minuut aan die dag.