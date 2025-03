Ploegmanager van Tadej Pogacar wil er niet van weten: "Heb hem dat gezegd"

Komt Tadej Pogacar dit jaar aan de start in Parijs-Roubaix? Na de zware val in de Strade Bianche van de wereldkampioen is zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG er geen grote fan meer van.

Tadej Pogacar zag zijn voorjaar wellicht voor zijn ogen voorbij flitsen toen hij zwaar ten val kwam tijdens de Strade Bianche. Gelukkig voor de wereldkampioen kon hij snel weer op zijn fiets springen en toch verder rijden. Pogacar won uiteindelijk nog de Strade Bianche, maar heeft wel heel wat schaafwonden overgehouden aan zijn val. De rest van zijn klassieke voorjaar, met onder meer de Ronde van Vlaanderen, lijkt daardoor niet in gevaar te komen. UAE wil niet weten van deelname aan Parijs-Roubaix De kansen op een deelname aan Parijs-Roubaix van Pogacar, die steeds groter leek te worden de voorbije weken, lijken na zijn zware val in de Strade Bianche wel stevig geslonken te zijn. Bij UAE Team Emirates-XRG staan ze op de rem. “Tadej heeft zijn oog laten vallen op Roubaix, maar ik blijf hem zeggen dat hij moet wachten”, zegt ploegmanager Mauro Gianetti aan Cyclingnews. “Hij moet geen risico’s nemen, want daar zou hij zich écht kunnen bezeren." “Een zware valpartij in Parijs-Roubaix kan de Tour de France of zelfs zijn hele seizoen in gevaar brengen. Er is nog tijd genoeg in zijn carrière om Parijs-Roubaix te rijden”, komt Gianetti met een duidelijke waarschuwing voor Pogacar.