Sven Nys geeft glashelder advies voor het oplossen van een verlammend probleem

Sven Nys heeft heel goed advies waar elke topsporter, maar eigenlijk ook gewoon elke mens, zich kan aan optrekken. Het gaat over het omgaan met stress.

Hoe vaak zien we in de wielerwereld of breed genomen de hele sportwereld niet dat atleten hun potentieel niet helemaal kunnen vervullen. Of hoe vaak zien we geen grote favoriet tenonder gaan. Dan kan dat wel eens aan het mentale aspect liggen, namelijk aan stress. Die kan immers verlammend werken. Het is ook wel handig voor het dagelijkse leven om te weten hoe met spanningen om te gaan.

"Als ik extra stress heb, krijg ik spontaan in mijn linkerneusgat een bloedneus", doet Sven Nys een onthulling in Viva la Vida, het programma van Ann Van Elsen bij radiozender JOE. "Dat is heel bizar. Ik heb dat al eens laten dichtbranden. Als ik te veel koffie heb gedrongen, wordt mijn bloed op één of andere manier wat dunner. Als ik dan stress heb of een beetje vermoeid ben, krijg ik een bloedneus. Da's heel vervelend."

Op aanraden van Erik De Vlaeminck

Nys heeft tijdens zijn actieve carrière trucjes geleerd om met faalangst om te gaan. "Onze oud-bondscoach Erik De Vlaeminck, zevenvoudig wereldkampioen veldrijden, deed mij naar een psychologe gaan die mij relaxatie-oefeningen liet doen. Ik kreeg een cassette mee naar huis. Ik stopte dat in de radio, ging op de zetel liggen en deed ademhalingsoefeningen om beter om te gaan met stress gerelateerde zaken."

Met een positief resultaat. "Dat heeft mij wel geholpen om mij daar bewuster van te worden. Als je er niet zo goed mee om kunt, moet je beseffen dat stress eigenlijk niet zo slecht is. Als we geen stress meer zouden hebben, zijn we niet meer ambitieus. In het begin was stress mijn vijand. Nu merk ik dat ik dat heb omdat je graag iets wil bereiken."

Sven Nys bekijkt het nu anders

Op die manier bekeken is het zelfs een noodzakelijk iets. "Ik bekijk het nu langs de andere kant van de medaille."