Patrick Lefevere getuigt over de profetische woorden van Adrie van der Poel over zoon Mathieu

Soms worden er al eens profetische woorden uitgesproken. Als die over Mathieu van der Poel gaan, maakt dat het extra interessant.

Patrick Lefevere weet natuurlijk ook dat Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar dé mannen zijn die het huidige wielrennen kleur geven. Jaloers moet Lefevere niet zijn, want hij heeft zelf heel wat klassevolle renners onder zijn hoede gehad in al die jaren bij Soudal Quick-Step en eventuele voorgangers. Wel moet hij niet lang nadenken welke renner hij graag in zijn ploeg had gehad.

"Dan kies ik Mathieu van der Poel", zegt Lefevere in de podcast Speed On Wheels. "Zijn vader Adrie heeft nog drie jaar bij mij in de ploeg gereden." Het contact tussen hen beiden is daarna ook gebleven. "Adrie reed bij Rabobank soms met de VIPS rond en dan kwamen we elkaar weleens tegen. Ik vroeg dan altijd naar David en Mathieu."

Mathieu van der Poel het supertalent

Adrie was trots op beide zonen maar wist wel wie juist het grote supertalent was. "David begon op een bepaald moment met koersen, maar Adrie zei toen al: "Die kleinste is tien jaar oud, maar kan al alles met een fiets. Daar ga je nog van horen"." En of dat waarheid is geworden. Ondertussen heeft die kleine jongen van toen op weg het WK gewonnen en Milaan-San Remo, de Ronde en Parijs-Roubaix op zijn palmares gezet.

Dan hebben we het nog niet over het feit dat hij ook zevenvoudig wereldkampioen veldrijden is. De cross was zijn eerste liefde. "Toen hij ging crossen, kreeg hij al materiaal van de gebroeders Roodhooft", herinnert Lefevere zich. "Daar is hij nooit weggegaan. Die renners zijn ook verbonden via een contract met een fietsconstructeur."

Lefevere heeft zijn vermoedens

Van der Poel heeft inderdaad een verbintenis lopen met Canyon. "Bij die ploeg betaalt de constructeur het meeste, denk ik. Zij betalen een stuk van het contract van de renners."