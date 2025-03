Patrick Lefevere zegt welk groot gevaar om de hoek loert voor Soudal Quick-Step met Remco Evenepoel

Patrick Lefevere kan nu iets meer teruggetrokken de situatie aanschouwen bij Soudal Quick-Step. Dat doet hem wel iets beseffen over de relatie tussen de ploeg en Remco Evenepoel.

Lefevere was te gast in de podcast Speed On Wheels en daar had hij het met zijn oud-renner Niki Terpstra onder meer over allerlei samenwerkingen die tegenwoordig worden aangegaan door renners, naast hun overeenkomst met hun ploeg. Terpstra merkte vervolgens op dat het belangrijk is dat een renner niet groter wordt dan de ploeg.

Het kon niet anders dan dat dit een belletje deed rinkelen bij Lefevere. "Dat riskeren wij natuurlijk wel met Remco", geeft 'The Godfather' toe. Het is niet voor niets dat ploegen met grote budgetten de laatste jaren op Evenepoel gejaagd hebben. Lefevere weet zeker hoe groot het verschil qua budget is met de andere topteams.

Lefevere kent budgetten UAE en INEOS

"Op het laatste WK heeft de UCI de budgetten getoond", onthult Lefevere. "Zonder namen van de ploegen bij, maar je moet niet naar school geweest zijn om die namen er zelf op te kunnen plakken. UAE is de vijftig miljoen voorbij. Onmiddellijk daarna kwam INEOS met 49 miljoen, maar die hebben vorig jaar geen prijs gereden in verhouding met het budget."

Dat is iets wat ze bij Soudal Quick-Step de voorbije jaren konden vermijden. "Wij situeerden ons qua budget rond de vijfde-zesde plaats, maar ik denk dat we altijd beter gepresteerd hebben dan dat het budget was." Ondanks dat het een succesvolle ploeg is, blijft de zoektocht naar sponsors steeds moeilijk. "Verschrikkelijk", noemt Lefevere dat.

Lefevere wil fair gedrag van andere ploegen

"Je moet er tegen kunnen dat andere managers achter uw sponsors aan kunnen, maar ik vind het niet heel fair als die sponsor nog onder contract ligt." Hetzelfde geldt ten opzichte van renners, met bijvoorbeeld een Evenepoel die het hof gemaakt werd. "Het is niet heel fair van andere ploegen om een renner te benaderen en die gek te maken met geld als hij onder contract ligt."