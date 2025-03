Vriendin Urska onthult wat Tadej Pogacar kocht: "Eindelijk heeft hij zichzelf eens durven belonen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar heeft een fantastisch 2024 achter de rug. En dat mocht eigenlijk wel gevierd worden, al doet de Sloveen dat eigenlijk niet graag.

Al vijf jaar wonen Tadej Pogacar en vriendin Urska Zigart in Monaco. Het is ondertussen hun tweede thuis geworden, na hun hometown in Slovenië.

“Tadej en ik komen allebei uit een klein dorp in Slovenië. Maar eigenlijk is Monaco ook een kleine community”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws.

“Hoe je daar leeft, dat kies je zelf. Sommige mensen vinden het nodig om uit te pakken met hun luxueuze leventje. Wij niet. Tadej en ik gaan ook gewoon naar de Carrefour in ons trainingpak om onze boodschappen te doen.”

Volgens haar waarschuwden mensen haar toen Pogacar succesvol werd, omdat de roem wel eens naar zijn hoofd zou kunnen stijgen. Maar dat is niet gebeurd. “Tadej is nog altijd gewoon Tadej. Die jongen is zo goed opgevoed.”

Luxe heeft hij niet nodig, al heeft hij nu toch eens zichzelf verwend. “Onlangs heeft hij zichzelf eindelijk eens durven belonen met iets waarvan hij al zo lang droomde: een Porsche — hij heeft een grote passie voor snelle wagens. Zoek niet naar foto’s op Instagram, want hij zal daar nooit mee uitpakken. Onze familie wist het niet eens.”