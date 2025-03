Jonas Vingegaard krijgt de wind van voren van landgenoot: "Verschrikkelijk"

Tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard ziet er sinds Parijs-Nice iets anders uit. Maar dat valt niet bij iedereen in de smaak.

Wout van Aert rijdt al enkele jaren met een helm van Red Bull, als enige bij Visma-Lease a Bike. Ook andere renners in het peloton rijden ondertussen met zo'n helm, zoals Tom Pidcock of de hele ploeg van Red Bull-BORA-hansgrohe.

Bij Visma-Lease a Bike rijdt Jonas Vingegaard sinds Parijs-Nice ook rond met een gepersonaliseerde helm. De Deense toprenner rijdt nu met Bygma op zijn hoofd, een Deense leverancier van bouwmaterialen.

"Het is een grote eer om Bygma als persoonlijke en teampartner te hebben. Hun steun betekent veel voor mij en ik ben enthousiast over deze unieke samenwerking. De helm is meer dan alleen een ontwerp – het is een symbool van onze gedeelde waarden en afkomst", zei Vingegaard er zelf over.

Rasmussen geen fan van helm van Vingegaard

Toch is niet iedereen fan van de nieuwe helm van Vingegaard. Ex-renner en Deen Michael Rasmussen liet dat ook duidelijk blijken. "Hij is zo verschrikkelijk lelijk", zegt Rasmussen bij Viaplay Sports News. "Het ziet er echt fout uit met het geel-zwarte tenue van Visma-Lease a Bike."

Toch begrijpt Rasmussen het ook. "Hij is waarschijnlijk de bekendste Deense atleet. Ik kan me niemand voorstellen waar zoveel foto's van worden gemaakt, dus in dat opzicht is het een heel goede helm."