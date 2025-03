Lance Armstrong betaalde zijn therapie: "Als een vader, heel goed voor me geweest"

In 2016 stopte Bradley Wiggins als wielrenner. Het ging echter bijzonder snel bergaf met de Britse Tourwinnaar van 2012.

Nadat Bradley Wiggins een punt achter zijn carrière had gezet raakte hij bijzonder snel verslaafd aan drugs. Hij kwam daardoor ook in de financiële problemen, waarna hij in 2024 failliet verklaard werd.

Uiteindelijk was het niemand minder dan Lance Armstrong die hem door deze moeilijke fase in zijn leven sleurde. Misschien heeft hij zelfs zijn leven aan de gevallen renner te danken.

“In acht maanden is het helemaal omgekeerd en de mensen die ervoor verantwoordelijk zijn, betalen nu een hoge prijs. Het is dus allemaal goed gekomen, ik heb mijn leven nu op de rit”, vertelt hij aan de Britse krant The Telegraph.

Met dank aan Armstrong. “Ik heb hem de afgelopen acht jaar leren kennen en hij is er vaak voor me geweest. Hij bracht me naar dat exclusieve therapiecentrum en heeft alles betaald. Als een vader. Op menselijk gebied is hij heel goed voor me geweest.”

Dat Armstrong doping heeft genomen valt volgens Wiggins nooit goed te praten, wat hij ook doet. “Het blijft een open wond in het wielrennen. Maar voor mij, gezien het feit dat ik nog leef, is hij heel behulpzaam geweest. Hij heeft hetzelfde gedaan voor Jan Ullrich. We zijn alle drie zonder vader opgegroeid.”