Mathieu van der Poel zorgde voor stevige verrassing, maar heeft daar logische uitleg voor

Met een rit van 239 kilometer staat de renners een stevige opdracht te wachten in de derde etappe van de Tirreno-Adriatico. Onder meer Mathieu van der Poel wordt bij de favorieten gerekend.

De derde etappe in Tirreno-Adriatico is wellicht waarom Mathieu van der Poel er aan de start staat. Met 239 kilometer wordt het een van de langste koersen van het jaar en zo'n tien dagen voor Milaan-Sanremo de ideale test.

In het slot moeten de renners ook over een beklimming van 18 kilometer aan gemiddeld 3%. De top ligt op zo'n vier kilometer van de streep en dus wordt het wellicht toch een sprint tussen al wie de beklimming zal overleven.

Van der Poel wil meestrijden voor de zege

Zal Van der Poel daarbij horen. "Het is moeilijk in te schatten, want dat weet je pas als je zelf in de koers zit. Maar normaal gezien moet ik het kunnen overleven", zei de Nederlander vooraf bij Cycling Pro Net.

Van der Poel had vooraf gezegd dat hij wel eens wilde proberen om in de vlucht van de dag te zitten, maar dat lijkt vandaag geen optie. "Nee, vandaag niet. Daarvoor gaat het iets te gecontroleerd zijn. Dan pas het in andere ritten beter. Maar het kan altijd natuurlijk."

Dinsdag eindigde Van der Poel verrassend 20ste in de massasprint, ook al had hij gezegd dat hij niet wilde meesprinten. "Dat was niet bewust. Ik denk gewoon de goede kant gekozen en de slipstream gevolgd", verklaarde Van der Poel nog.