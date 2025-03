Patrick Lefevere onthult het dieptepunt uit zijn carrière: "Was heel erg moeilijk"

Patrick Lefevere was meer dan 20 jaar CEO van Soudal Quick-Step en maakte daarin heel wat mee. Veel mooie momenten, maar ook dieptepunten zoals de zware val van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen.

In de podcast Speed on Wheels van Niki Terpstra en Rob van Gameren werd Patrick Lefevere gevraagd naar zijn absolute dieptepunt in zijn carrière. Daar moest de voormalige CEO van Soudal Quick-Step niet lang over nadenken.

"Ik heb gelukkig nooit iemand gehad die is gestorven, maar die val daar, dat was heel hard", verwijst Lefevere naar de val van Fabio Jakobsen. "Dokter Yvan Vanmol had me ’s avonds opgebeld en moest zelfs wenen."

"Een dokter die weent, dat gebeurt niet snel. Hij vertelde me: 'Fabio gaat morgenvroeg niet halen'", stelt Lefevere. "Ik heb toen een heel slechte nacht gehad. Je bent dan aan het waken en wacht de hele tijd op dat ene telefoontje, maar die kwam gelukkig niet."

"Ik kreeg wel continu nieuws hoe slecht hij eraan toe was, we mochten die kliniek ook niet in vanwege corona en de Polen daar praatten heel slecht Engels… Dat was heel moeilijk", gaat Lefevere verder.

"Ze hebben het uiteindelijk goed gedaan daar. Toen ik voor het eerst het gezicht van Fabio weer zag, dacht ik nog: dat hebben ze heel goed gedaan", besluit de voormalige CEO van Soudal Quick-Step nog.