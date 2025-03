Remco Evenepoel doet boekje open over zijn revalidatie en zegt waarom die veel zwaarder is dan anders

Remco Evenepoel liep in december zware blessures op door zijn valpartij op training. Vooral mentaal heeft dat er zwaar ingehakt bij Evenepoel.

Voor Remco Evenepoel zat begin december vol goede moed om opnieuw te beginnen trainen. Na zijn dubbel olympisch goud, vijfde plaats op het WK en tweede plaats in de Ronde van Lombardije had hij zijn seizoen goed afgesloten.

"Na het seizoen heb ik een paar fijne vakanties gehad in Marokko en Qatar om daar onder meer de Formule 1-race te bekijken. Dus daar heb ik een heel positief gevoel aan over gehouden", zegt Evenepoel bij Wieler Revue.

Daarom hakte de valpartij er begin december zo zwaar in. Evenepoel was pas zijn eerste dag weer aan het trainen toen hij zijn ongeval had. Daarom vond hij het zo moeilijk om te accepteren dat hij in die situatie was terechtgekomen.

Lange revalidatie voor Evenepoel

"Ik heb een hele periode niet normaal kunnen trainen. Niet alleen kon ik niet fietsen, maar ook geen krachttraining in de sportschool. Dus ik moet van ver komen deze keer", zegt Evenepoel nog.

Intussen weet Evenepoel wat er nodig is om weer in absolute topvorm te raken en dat kost deze keer veel tijd. Evenepoel plant zijn comeback te maken op 18 april in de Brabantse Pijl, daarna wil hij ook de andere heuvelklassiekers rijden.