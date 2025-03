🎥 Mathieu van der Poel mist zijn doel, nieuwe beelden tonen heel duidelijk waarom

Mathieu van der Poel had de derde rit in Tirreno-Adriatico aangekruist, maar de voormalige wereldkampioen kwam er niet aan te pas in de sprint. De beelden van de sprint maken duidelijk waarom.

Met een etappe van 239 kilometer en op het einde een klim van 18 kilometer aan gemiddeld 3% wilde Mathieu van der Poel zijn benen al eens testen voor Milaan-Sanremo. Hij probeerde wel, maar een gat slaan lukte niet.

Van der Poel mikte dan op de sprint, maar ook daar kwam hij niet helemaal uit de verf. In de samenvatting van TNT Sports Cycling zie je hoe Van der Poel een gaatje probeert te vinden aan de binnenkant (5:23).

Plots dook echter Ben Healy op voor Van der Poel, die zo de deur dicht doet voor de voormalige wereldkampioen. Van der Poel moest stoppen met trappen en kan zichzelf op minder dan 200 meter van de streep niet meer herlanceren en werd 20ste.

Of Van der Poel donderdag een herkansing krijgt in de vierde rit, valt af te wachten. Halfweg de etappe moeten de renners wel over de Valico La Crocetta (12.4 km aan 5.6%), maar de top ligt wel op 85 kilometer van de streep.

Tenzij Van der Poel het natuurlijk probeert vanuit de vlucht, want die lijkt veel kans op slagen te hebben. Al is de vraag wel of Van der Poel ruimte zal krijgen van het peloton om in de vlucht te zitten.