Amper 26 jaar, maar renner moet nu al verplicht punt achter carrière zetten door medisch probleem

Geen goed nieuws uit het peloton. Lars van den Berg stopt definitief met koersen door hartproblemen.

Sinds februari vorig jaar kwam Lars van den Berg niet meer in actie. De Nederlander was toen plots gevallen in de Faun Ardèche Classic.

Er werden hartproblemen vastgesteld en cardiologen vinden het een te groot risico om verder te koersen. En dus stopt Van den Berg per direct met koersen.

“Na onderzoeken in Nederland bleek het een ontstoken hartspier te zijn. Tot oktober mocht ik niet sporten. Vervolgens bouwde ik het rustig weer op”, vertelt hij aan de NOS.

“In het begin maximaal twee uur, later tot maximaal vier uur. In december en januari ging ik weer mee op een trainingskamp met de ploeg, steeds met het oog op een terugkeer in het peloton”, gaat hij verder.

Maar groen licht om te koersen kwam er niet. “De ontsteking heeft voor littekenweefsel gezorgd en dat kan leiden tot hartritmestoornissen. Daar kan een hartstilstand uit ontstaan. De cardioloog vindt het risico daarop te groot.”

Nochtans is dit geen probleem in andere sporten. “Als ik een voetballer was geweest, had een pacemaker wel gekund. Kijk naar Christian Eriksen en Daley Blind. Als je onderuitgaat op een voetbalveld zijn de gevolgen minder groot dan wanneer je dat doet in een peloton met 180 renners om je heen”, besluit hij.

Een harde noot om kraken, want Van den Berg had zeker nog tien jaar als profwielrenner door het leven willen gaan. Nu deed hij al werk als co-commentator bij Eurosport en NOS en dat zal hij blijven doen om de voeling met de koers te behouden.