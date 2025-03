Beyen is klaar en duidelijk over Kopecky en andere Belgische vrouwen: "Maar zo werkt het niet"

Lotte Kopecky is dit jaar nog niet in actie gekomen en dus is het zoeken naar andere goede Belgen die uitblinken. Ine Beyen wil vooral geen druk zetten op hen.

Deze week won Julie De Wilde na een droogte van bijna twee jaar de GP Oetingen. De eerste overwinning voor een Belgische vrouw bij de profs, want wereldkampioene Lotte Kopecky kwam dit jaar nog niet in actie. Toch waren er wel wat mooie prestaties van andere Belgen, zoals Justine Ghekiere en Lore De Schepper. Toptalent Fleur Moors (19) kwam nog niet in actie, maar er wordt haar ook een mooie toekomst voorspeld. Beyen bewierookt Belgen bewust niet Hun prestaties worden echter altijd vergeleken met die van Lotte Kopecky. "Als Lore De Schepper of Fleur Moors bij de jeugd uitblinken, ziet iedereen daar meteen de nieuwe Lotte in", zegt Ine Beyen bij Het Nieuwsblad. "Maar zo werkt het niet", gaat Beyen verder. Daarom zal Beyen als commentator nooit te euforisch zijn bij een goede Belgische prestatie. "Ze leggen zichzelf al druk genoeg op, ik moet daar op tv geen schepje bovenop doen door hen de nieuwe Lotte Kopecky te noemen." Beyen weet als ex-renster hoeveel druk er gelegd wordt op jonge rensters. En iemand als Lotte Kopecky is ook een uitzonderlijk talent, iemand vinden die haar prestaties zal kunnen herhalen zal moeilijk worden.