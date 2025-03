Christoph Roodhooft houdt dubbel gevoel over aan Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel heeft het enkele keren geprobeerd in Tirreno-Adriatico, maar ritwinst zal er wellicht niet inzitten. Ploegleider Christoph Roodhooft blijft toch met een wat dubbel gevoel achter.

Twee keer een twintigste plaats, een derde plaats en een tweede plaats. Dat zijn de noemenswaardige resultaten die Mathieu van der Poel (voorlopig) neerzette in Tirreno-Adriatico. Goede uitslagen, maar geen overwinning dus.

"We zitten met een dubbel gevoel, want of de Tirreno geslaagd is… Hij heeft drie dagen op rij een kans gehad om te winnen en dat is niet gelukt", blikt ploegleider Christoph Roodhooft terug bij In de Leiderstrui.

Programma Mathieu van der Poel

Het blijft dus voorlopig bij de ene overwinning in de Ename Samyn Classic voor Van der Poel. Het kan zijn dat de ploeg eind april niet zal malen om het missen van een overwinning in Tirreno-Adriatico, maar dat kan ook anders zijn.

Van der Poel mikt opnieuw op zeges in Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. En er kan zomaar eens een jaar komen dat Van der Poel achterblijft zonder zege in een klassieker.

"Mathieu had niet het beste gevoel, maar dat zal ook komen door die twee lastige dagen en de kou heeft altijd wel een impact op hem." Vooral niet ziek worden de komende weken zal de grootste prioriteit zijn.