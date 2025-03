Roodhooft baalt maar weet ook dat de sterren goed staan: "Deze prestatie moet Mathieu van der Poel vertrouwen schenken"

Christoph Roodhooft blijft achter met gemengde gevoelens na de tweede plaats van Mathieu van der Poel in de vijfde Tirreno-rit. Het is balen dat het net geen overwinning werd, maar Van der Poel lijkt wel klaar voor wat nog volgt.

Van der Poel had zich ook de vorige dagen al actief getoond: in rit 3 kreeg hij de rest niet gelost op de klim, in rit 4 werd hij derde. "We hebben drie dagen op rij een kans gehad om te winnen en het is niet gelukt", baalt Christoph Roodhooft bij HLN dat die tweede zege van het seizoen voor Van der Poel er nog niet gekomen is. Tenslotte is Alpecin-Deceuninck in de Tirreno om ritten te winnen. "Never underestimate a win."

Anderzijds is na de vijfde rit appreciatie op zijn plek voor het niveau dat Van der Poel haalt, zeker gezien de omstandigheden. "De finale was best lastig en Mathieu had ook niet het beste gevoel op de fiets, wat niet abnormaal is na die twee lange en lastige ritten van woensdag en donderdag in de koude. Zulke omstandigheden hebben een impact op hem..."

Van der Poel tankt vertrouwen

Vallen hier nu conclusies uit te trekken voor Milaan-San Remo? Daar blijft Roodhooft heel voorzichtig mee. "Ik wil een etappe in een rittenkoers niet vergelijken met een monument. Dat is nog iets helemaal anders, maar deze prestatie moet Mathieu wel vertrouwen schenken richting de komende weken", besluit Roodhooft volledig terecht.

Als je ziet dat Van der Poel kon overleven op de slotklim, doet dat ook het beste vermoeden voor de Poggio en het klimwerk in de Ronde. "Nu moeten we zorgen dat hij niet ziek wordt, maar wat dat betreft zitten we hier nu beter dan in Parijs-Nice of in Spanje." Ook op stage valt het blijkbaar niet mee. "Philipsen en onze andere renners in Denia hebben door de regen niet kunnen buiten trainen."

Goed gevoel als Van der Poel gezond uit Tirreno komt

Als Van der Poel gezond uit de Tirreno-Adriatico komt, zal het algemene gevoel in aanloop naar Milaan-San Remo zeker positief zijn.