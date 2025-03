Tom Boonen heeft Quick-Step ooit bijna verlaten voor een ander topploeg: "Ik mocht zelfs zes à acht man meenemen"

Jarenlang waren we gewend om Tom Boonen in het truitje van Quick-Step te zien rondrijden. Al had het gekund dat hij ooit bij een andere topploeg uit het internationale wielrennen ging rijden.

In de meest recente aflevering van Wielerclub Wattage ging het over de prikkel die een renner krijgt als hij in een nieuwe omgeving terechtkomt. "Daar kan ik niet over meespreken", stipt Tom Boonen terecht aan. Nadat hij als jonge gast de neus aan het venster stak bij US Postal, reed hij daarna maar liefst vijftien jaar na elkaar voor Quick-Step.

Ruben Van Gucht wou weten wanneer Boonen het dichtst bij een andere ploeg stond. "In 2007", wist Boonen het nog. Wie was dan de ploeg die zo geïnteresseerd in hem was? "T-Mobile. Die waren zwaar aan het hengelen toen." Daar hoorde zelfs een concreet conctractvoorstel bij. "Ik mocht zelfs zes, zeven à acht man meenemen", herinnert Boonen zich.

T-Mobile opgedoekt eind 2007

Het T-Mobile van 2007, dat was de ploeg van Cavendish, Greipel, Guerini, Klier, Knaven en Rogers. "Een goede ploeg? Ja, maar het heeft wel niet lang geduurd, hé", moet Boonen lachen. Daar haalt Boonen wel overschot van gelijk mee. Het is in december van datzelfde jaar dat T-Mobile ermee ophield, als gevolg van een nieuwe dopingzaak.

Hoe komt het eigenlijk dat Tom Boonen die stap naar T-Mobile niet gezet heeft? "Ik denk dat ik daar heel slecht geaard had, met die Duitse mentaliteit", voelde het voor de Belgische wielerkampioen om de één of andere reden niet juist aan. Hij is dus maar bij Quick-Step gebleven en dat heeft hem in die volgende tien jaar geen windeieren opgeleverd.

Tom Boonen hoorde bij Quick-Step

Boonen was één van die renners die gewoon bij die ene wielerploeg thuishoorde. Dat heeft van hem een drievoudig winnaar van de Ronde en viervoudig winnaar van Parijs-Roubaix gemaakt.