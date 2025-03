🎥 Klaar voor Milaan-Sanremo? Jasper Philipsen werkt aan opvallend pijnpunt op stage

Jasper Philipsen won vorig jaar Milaan-Sanremo in de sprint tegen Michael Matthews en Tadej Pogacar. Om dit jaar opnieuw te winnen, werkte Philipsen nog een pijnpunt weg op stage.

Na zijn uitstekende openingsweekend met een derde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en winst in Kuurne-Brussel-Kuurne sloeg Jasper Philipsen dit jaar Tirreno-Adriatico over. Hij trok naar Spanje en het hoogtehotel Syncrosfera.

Daar wilde Philipsen nog een laatste prikkel krijgen voor de rest van de klassiekers. Woensdag staat Philipsen al aan de start in Nokere Koerse, waar Tim Merlier de voorbije drie jaar won. De Europese kampioen komt dit jaar niet aan de start.

Philipsen werkt aan zijn sprint op stage

Op stage in Spanje heeft Philipsen alleszins gewerkt aan zijn sprint, leren video's van zijn ploegmaat Silvan Dillier op sociale media. Voor Philipsen was dat misschien wel zijn zwakste punt, zagen we ook in de UAE Tour.

Philipsen klimt uitstekend, maar zijn sprint lijkt daardoor net iets te veel afgebot te zijn. In de UAE Tour moest hij dan ook steeds de duimen leggen tegen Jonathan Milan en Tim Merlier, op dit moment de twee snelste renners in het peloton.

In Nokere Koerse kan Philipsen de benen en zijn sprint al eens testen, maar zaterdag wordt vooral Milaan-Sanremo belangrijk. Daar zal duidelijk worden of Philipsen de juiste balans heeft gevonden tussen klimmen en sprinten.