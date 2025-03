Arnaud De Lie geeft Wout van Aert overschot van gelijk: "Niet meer normaal"

Veiligheid blijft een belangrijk thema in het wielrennen. Onder meer Wout van Aert deed daar al een voorstel over en Arnaud De Lie geeft hem gelijk.

Het is bijna een jaar geleden dat Wout van Aert zwaar viel in Dwars door Vlaanderen en in de Ronde van het Baskenland Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel zwaar ten val kwamen. In die periode was er veel te doen over veiligheid.

Heel veel is er ondertussen echter niet gedaan om de veiligheid te verbeteren dit jaar. Er waren wel heel wat voorstellen, onder meer airbags of gevaarlijke plaatsen op parcoursen die beter aangeduid moesten worden. Maar ook door renners waren er voorstellen.

De Lie geeft Van Aert gelijk over versnellingen

Onder meer Wout van Aert stelde voor om een limiet te stellen op het aantal versnellingen. Ook Arnaud De Lie is dat voorstel genegen. Hij ziet renners vaak rijden met een 54-10 versnelling, wat bijna hetzelfde is als een 58-11.

"Met een cadans van honderd kan je daar negentig per uur mee rijden. Dat is toch niet meer normaal", stelt De Lie duidelijk bij Het Nieuwsblad. "Stel je voor dat je maar PK’s blijft steken in de motor van een tractor. Dat gaat ook niet goed aflopen."

Of er ooit een limiet zal komen op de versnellingen, is maar de vraag. Onder meer Jonas Vingegaard vindt het geen goed idee. De Deen stelt dat er door de grotere versnellingen meer lengte komt in het peloton en net in een compact peloton wordt er volgens hem veel gevallen.