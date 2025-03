Jong wielertalent droomt ervan om Remco Evenepoel van de troon te stoten

Elk wielertalent heeft wel een grote droom. Als hij de opvolger van Remco Evenepoel zou kunnen worden, dan zou dat Ivan Romeo heel erg gelukkig stemmen.

Romeo is een 21-jarige Spanjaard die dit jaar ondanks zijn jonge leeftijd al aan zijn derde seizoen als prof bezig is. Voor de kampioenschappen komt hij wel nog altijd in aanmerking voor de U23. Zo is Romeo vorig jaar in Zürich wereldkampioen tijdrijden bij de junioren geworden. Hij reed bijna een minuut sneller dan Alec Segaert, die net naast het podium tuimelde.

Bij de merkenteams rijdt Romeo voor Movistar en in Spanje kunnen de gebeurtenissen in deze wielerploeg ook gevolgd worden in een tv-programma. Dat programma heet Viento de Cara. Movistar heeft op zijn YouTube-kanaal ook beelden geplaatst van Viento de Cara waarbij Romeo een gesprek voert met zijn landgenoot Pelayo Sanchez.

In de voetsporen van Evenepoel

Op een gegeven moment brengt Pelayo de gouden WK-medaille van Romeo bij de beloften ter sprake. Die laatste onthult daarna wat zijn droom zou zijn bij de grote jongens. "Mijn droom is om wereldkampioen tijdrijden te worden bij de elite", is Romeo eerlijk en ambitieus. Dan zou hij dus in de voetsporen moeten treden van ... Remco Evenepoel.

Evenepoel heeft de laatste twee edities van het WK tijdriijden gewonnen en deze discipline is een echte specialiteit van hem geworden. Evenepoel is zelf ook nog altijd vrij jong. Als Romeo de wereldtitel tijdrijden wil, dan zel hij waarschijnlijk Remco Evenepoel een keertje moeten verslaan. Vooralsnog zal die laatste vooral van Ganna en Tarling wakker liggen.

Wielertalent Romeo beseft dat hem moeilijke taak wacht

Romeo beseft ook zelf dat hij de lat heel hoog legt. "De statistieken zeggen dat het heel moeilijk wordt, maar we moeten proberen."